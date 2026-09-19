Трек карбоновый Syrp MC (SY0013-0011)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386488
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трек
Высота, см
60
Ширина, см
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1
Описание товара Трек карбоновый Syrp MC (SY0013-0011)
Секция карбонового слайдера с возможностью неограниченного удлинения. Благодаря небольшому весу и модульности слайдер удобно брать с собой в экспедиции. Центральную и дополнительные секции можно устанавливать на штатив благодаря наличию гнезд с резьбой. Слайдер полностью совместим с моторизированными головами серии Genie при использовании с фирменными заглушками и роликовым основанием для головы. Благодаря перемещению головы по тросу возможны плавные вертикальные перемещения камеры, потрясающие видеоролики и таймлапсы.
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Курьерская доставка в Москве
Секция карбонового слайдера с возможностью неограниченного удлинения. Благодаря небольшому весу и модульности слайдер удобно брать с собой в экспедиции. Центральную и дополнительные секции можно устанавливать на штатив благодаря наличию гнезд с резьбой. Слайдер полностью совместим с моторизированными головами серии Genie при использовании с фирменными заглушками и роликовым основанием для головы. Благодаря перемещению головы по тросу возможны плавные вертикальные перемещения камеры, потрясающие видеоролики и таймлапсы.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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