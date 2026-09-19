Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9
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Характеристики
Тип товара
Передатчик
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386472
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Передатчик
Подключение
беспроводной
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
Питание
AAx2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, г.
100
Описание товара Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9
Saramonic TX-XLR9 это передатчик с XLR входом, он предназначен для подключения профессиональных XLR микрофонов и использования совместно с радиосистемой Saramonic UwMic9. Питание осуществляется от 2 батарей типа АА. Фантомное питание 48В. Разъём XLR-3-11C Type (папа).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Передатчик
Подключение
беспроводной
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
Питание
AAx2
Страна производитель
Китай
Saramonic TX-XLR9 это передатчик с XLR входом, он предназначен для подключения профессиональных XLR микрофонов и использования совместно с радиосистемой Saramonic UwMic9. Питание осуществляется от 2 батарей типа АА. Фантомное питание 48В. Разъём XLR-3-11C Type (папа).
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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