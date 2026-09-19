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Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 купить с доставкой в Москве
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Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9

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Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 1
Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 2
Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Передатчик
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
  • Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 1
  • Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 2
  • Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386472
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Передатчик
Подключение
беспроводной
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
Питание
AAx2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9

Saramonic TX-XLR9 это передатчик с XLR входом, он предназначен для подключения профессиональных XLR микрофонов и использования совместно с радиосистемой Saramonic UwMic9. Питание осуществляется от 2 батарей типа АА. Фантомное питание 48В. Разъём XLR-3-11C Type (папа).

Отзывы о товаре Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Передатчик
Подключение
беспроводной
Комплектация
передатчик, документация, упаковка
Питание
AAx2
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic TX-XLR9 это передатчик с XLR входом, он предназначен для подключения профессиональных XLR микрофонов и использования совместно с радиосистемой Saramonic UwMic9. Питание осуществляется от 2 батарей типа АА. Фантомное питание 48В. Разъём XLR-3-11C Type (папа).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Передатчик Saramonic UwMic9 TX-XLR9 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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