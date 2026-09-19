Микрофон Saramonic UwMic9 HU9
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Характеристики
Описание товара Микрофон Saramonic UwMic9 HU9
HU9 96-канальный цифровой УВЧ беспроводной ручной микрофон от Saramonic представляет собой портативный микрофон с интегрированным передатчиком TX, который обеспечивает стабильную, без помех звук, когда в паре с приемным блоком (продается отдельно). Ручной передатчик можно использовать для видеосъемки DSLR, полевой записи и интервью, телевещания, электронного сбора новостей (ENG) или для всех, кому нужна мобильная и надежная аудиотрансляция и запись. Имея 96 каналов в двух группах, рабочий диапазон более 330 футов, компактный металлический корпус и легко читаемый ЖК-дисплей, передатчик HU9 имеет переключатель мощности ВЧ и синтезатор ФАПЧ, предназначенный для захвата насыщенного и кристально чистого изображения. звук. Кроме того, передатчик имеет встроенную антенну, функции отключения звука и блокировки питания, а также может синхронизироваться с дополнительным приемником через инфракрасное соединение.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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