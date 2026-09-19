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Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 купить с доставкой в Москве
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Микрофон Saramonic UwMic9 HU9

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Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 2
Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 3
Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 4
Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 5
Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 6
Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
беспроводной
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
50-18000 Гц
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 1
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 2
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 3
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 4
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 5
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 6
  • Микрофон Saramonic UwMic9 HU9 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386470
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Подключение
беспроводной
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х7
Вес, г.
340

Описание товара Микрофон Saramonic UwMic9 HU9

HU9 96-канальный цифровой УВЧ беспроводной ручной микрофон от Saramonic представляет собой портативный микрофон с интегрированным передатчиком TX, который обеспечивает стабильную, без помех звук, когда в паре с приемным блоком (продается отдельно). Ручной передатчик можно использовать для видеосъемки DSLR, полевой записи и интервью, телевещания, электронного сбора новостей (ENG) или для всех, кому нужна мобильная и надежная аудиотрансляция и запись. Имея 96 каналов в двух группах, рабочий диапазон более 330 футов, компактный металлический корпус и легко читаемый ЖК-дисплей, передатчик HU9 имеет переключатель мощности ВЧ и синтезатор ФАПЧ, предназначенный для захвата насыщенного и кристально чистого изображения. звук. Кроме того, передатчик имеет встроенную антенну, функции отключения звука и блокировки питания, а также может синхронизироваться с дополнительным приемником через инфракрасное соединение.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic UwMic9 HU9




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Подключение
беспроводной
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидный
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
HU9 96-канальный цифровой УВЧ беспроводной ручной микрофон от Saramonic представляет собой портативный микрофон с интегрированным передатчиком TX, который обеспечивает стабильную, без помех звук, когда в паре с приемным блоком (продается отдельно). Ручной передатчик можно использовать для видеосъемки DSLR, полевой записи и интервью, телевещания, электронного сбора новостей (ENG) или для всех, кому нужна мобильная и надежная аудиотрансляция и запись. Имея 96 каналов в двух группах, рабочий диапазон более 330 футов, компактный металлический корпус и легко читаемый ЖК-дисплей, передатчик HU9 имеет переключатель мощности ВЧ и синтезатор ФАПЧ, предназначенный для захвата насыщенного и кристально чистого изображения. звук. Кроме того, передатчик имеет встроенную антенну, функции отключения звука и блокировки питания, а также может синхронизироваться с дополнительным приемником через инфракрасное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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