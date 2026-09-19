Кабель-переходник Saramonic SR-C2003
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Комплектация
кабель, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386453
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Подключение
проводной
Комплектация
кабель, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель-переходник Saramonic SR-C2003
Saramonic SR-C2003 позволяет записывать моно и стерео на устройство USB Type-C. Женский штекер 3,5 мм может быть совместим с любым аудиооборудованием со стандартным выходом 3,5 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Подключение
проводной
Комплектация
кабель, упаковка
Страна производитель
Китай
Saramonic SR-C2003 позволяет записывать моно и стерео на устройство USB Type-C. Женский штекер 3,5 мм может быть совместим с любым аудиооборудованием со стандартным выходом 3,5 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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