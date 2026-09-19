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Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White купить с доставкой в Москве
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Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White

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Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White - фото 1
Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофонный флаг
  • Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White - фото 1
  • Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386299
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Микрофонный флаг
Комплектация
микрофонный флаг, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White

Микрофонные флаги Rycote изготавливаются из прочного небьющегося формованного пластика. Массив внутренне установленных износостойких красных и черных резиновых лопастей закрепляет флаг вокруг микрофона, позволяя использовать микрофонные флаги Rycote с любыми микрофонами диаметром от 3/4 до 1 1/2 дюйм.

Отзывы о товаре Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Микрофонный флаг
Комплектация
микрофонный флаг, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофонные флаги Rycote изготавливаются из прочного небьющегося формованного пластика. Массив внутренне установленных износостойких красных и черных резиновых лопастей закрепляет флаг вокруг микрофона, позволяя использовать микрофонные флаги Rycote с любыми микрофонами диаметром от 3/4 до 1 1/2 дюйм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофонный флаг Rycote Triangular Mic Flag (RYC107308) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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