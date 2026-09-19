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Синхрокабель Nissin SC-01 купить с доставкой в Москве
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Синхрокабель Nissin SC-01

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Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 1
Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 2
Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 3
Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 1
  • Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 2
  • Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 3
  • Синхрокабель Nissin SC-01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386072
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Характеристики

Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Синхрокабель Nissin SC-01

Универсальный синхрокабель Nissin SC-01 для разъема типа «горячий башмак» разработан специально для фотосъемки с внешней вспышкой.

Отзывы о товаре Синхрокабель Nissin SC-01




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Характеристики
Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный синхрокабель Nissin SC-01 для разъема типа «горячий башмак» разработан специально для фотосъемки с внешней вспышкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Синхрокабель Nissin SC-01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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