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Адаптерное кольцо Nissin MF-18 AR-82 купить с доставкой в Москве
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Адаптерное кольцо Nissin MF-18 AR-82

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Адаптерное кольцо Nissin MF-18 AR-82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386053
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Характеристики

Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
35

Описание товара Адаптерное кольцо Nissin MF-18 AR-82

Использование колец расширяет модельный ряд объективов, с которыми фотограф получает возможность применять макро-вспышку Nissin MF18.

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Характеристики
Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Совместимые камеры
Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony
Страна производитель
Китай
Описание
Использование колец расширяет модельный ряд объективов, с которыми фотограф получает возможность применять макро-вспышку Nissin MF18.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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