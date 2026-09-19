Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 черный

Штатив Manfrotto MK190XPRO3-BHQ2 - 3х-секционный алюминиевый штатив 190XPRO3 в комплекте с портативной универсальной шаровой головой. И штатив, и голова имеют расширенный функционал и непревзойденное качество сборки. Главной особенностью этого комплекта является 90° механизм центральной колонны, который позволяет поднимать центральную колонну как вертикально вверх, так и выдвигать её горизонтально. Эта особенность делает штатив по-настоящему универсальным, подходящим для широкого спектра применений в фотографировании. Для компактности механизм центральной колонны находится в верхней части основания штатива, но он легко и быстро выдвигается при необходимости. Перевод колонны из горизонтального в вертикальное положение не требует разборки и даже может производиться с присоединённой камерой. Ноги штатива удобно и быстро собирать и разбирать, благодаря рычажным замкам Quick Power Lock, которые блокируют каждую секцию отдельно. Специальная конструкция QPL рычагов позволяет удобнее браться за них одной рукой, из сложенного состояния, секции каждой ноги штатива могут быть раскрыты одним движением. Их конструкция также обеспечивает более сильную фиксацию каждой секции, а это значит, что штатив является более устойчивым и жёстким по сравнению с традиционной конструкцией рычагов. Интуитивно понятный, эргономичный селектор угла расстановки ног позволяет надёжно зафиксировать каждую ногу, независимо друг от друга, на любой из заданных углов, расширяя возможности позиционирования. Для точного выравнивания в верхнюю часть центральной колонны встроен пузырьковый уровень, свободно вращающийся вокруг центральной колонны, благодаря чему при установке штатива вы можете расположить его там, где вам удобнее на него смотреть, чтобы его не закрывала голова или камера, или чтобы у вас был доступ к головке и управлению камерой. Верхнее основание штатива имеет коннектор Easy Link для установки фото- и видеоаксессуаров (таких как LED светильник, вспышка, рефлектор или другое оборудование) на раздвижной кронштейн, что превращает штатив в практичную мобильную студию. Новая шаровая голова XPRO Ball Head - идеальный союз инновационных технологий и дизайна. Она оснащена новой системой тройной фиксации, которая гарантирует стабильность в позиционировании камеры, системой контроля трения, которая позволяет балансировать вес камеры и оборудования, и двумя жидкостными уровнями, для точного позиционирования. К тому же, новые полимерные кольца избавят вас от необходимости использования смазки и обеспечивают плавный ход камеры. XPRO - портативная, легкая и надежная голова, благодаря магниевому корпусу, поставляется с площадкой Manfrotto 200pl. Штатив 190XPRO3 и голова MHXPRO-BHQ2 изготавливаются компанией Manfrotto в Италии.