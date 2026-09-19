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Лоток для аксессуаров Manfrotto 844 купить с доставкой в Москве
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Лоток для аксессуаров Manfrotto 844

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Лоток для аксессуаров Manfrotto 844
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лоток для аксессуаров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385425
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Лоток для аксессуаров
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.1
Вес, кг.
2

Описание товара Лоток для аксессуаров Manfrotto 844

Оригинальный лоток для аксессуаров 844 Manfrotto. Дополнительный лоток для аксессуаров, помогающий держать на расстоянии вытянутой руки экспонометры, дополнительные кассеты и т.п.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Лоток для аксессуаров
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный лоток для аксессуаров 844 Manfrotto. Дополнительный лоток для аксессуаров, помогающий держать на расстоянии вытянутой руки экспонометры, дополнительные кассеты и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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