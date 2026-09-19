Штатив Manfrotto 809 Salon 230
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
232
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
599 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
232
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
65.77
Описание товара Штатив Manfrotto 809 Salon 230
Будучи чуть более лёгкой по конструкции, стойка Salon 230 имеет колонну из чёрного анодированного алюминия диаметром 8 см с рабочей высотой 221 см, оснащённую регулировкой контрбаланса обеспечивающей скольжение в горизонтальной плоскости 80-см поперечного рычага. Платформа для камеры может вращаться на 360°. Крупные колёса на прочной литой базе-основе и управление одной педалью обеспечивают простоту позиционирования и мгновенную надёжную фиксацию на месте. Поперечная штанга имеет встроенный лоток для аксессуаров, размером 33x28 см. В комплект входит площадка для камеры и контрбалансный поперечный рычаг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
232
Страна производитель
Китай
Будучи чуть более лёгкой по конструкции, стойка Salon 230 имеет колонну из чёрного анодированного алюминия диаметром 8 см с рабочей высотой 221 см, оснащённую регулировкой контрбаланса обеспечивающей скольжение в горизонтальной плоскости 80-см поперечного рычага. Платформа для камеры может вращаться на 360°. Крупные колёса на прочной литой базе-основе и управление одной педалью обеспечивают простоту позиционирования и мгновенную надёжную фиксацию на месте. Поперечная штанга имеет встроенный лоток для аксессуаров, размером 33x28 см. В комплект входит площадка для камеры и контрбалансный поперечный рычаг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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