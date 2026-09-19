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Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385413
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Описание товара Штативная головка Manfrotto MLH1HS-2
Manfrotto MLH1HS-2 – это поворотный кронштейн нового поколения MLH1HS-2, который заменил весьма успешный кронштейн MLH1HS. Отверстие для зонта теперь расположено под углом, что позволяет расположить вспышку в центре зонта для равномерного распределения света. Эргономичная ручка фиксации угла наклона кронштейна обеспечивает жесткую фиксацию. Изменен способ фиксации кронштейна на стойке. Новый запирающий механизм позволяет использовать любую стойку или аксессуар. Инновационный механизм противовеса остается ключевой особенностью кронштейна, обеспечивая максимальную безопасность благодаря подпружиненной системе, которая предотвращает случайное падение оборудования. Уникальный замок-кольцо позволяет пользователю быстро и надежно закрепить оборудование.
Manfrotto MLH1HS-2 – это поворотный кронштейн нового поколения MLH1HS-2, который заменил весьма успешный кронштейн MLH1HS. Отверстие для зонта теперь расположено под углом, что позволяет расположить вспышку в центре зонта для равномерного распределения света. Эргономичная ручка фиксации угла наклона кронштейна обеспечивает жесткую фиксацию. Изменен способ фиксации кронштейна на стойке. Новый запирающий механизм позволяет использовать любую стойку или аксессуар. Инновационный механизм противовеса остается ключевой особенностью кронштейна, обеспечивая максимальную безопасность благодаря подпружиненной системе, которая предотвращает случайное падение оборудования. Уникальный замок-кольцо позволяет пользователю быстро и надежно закрепить оборудование.
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