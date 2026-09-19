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Штативная головка Manfrotto MH494 купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto MH494

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Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 1
Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 2
Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 3
Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 4
Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 5
Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 4
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 5
  • Штативная головка Manfrotto MH494 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385397
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
300

Описание товара Штативная головка Manfrotto MH494

Голова шаровая Manfrotto MH494. Безупречная плавность для легкого кадрирования. Нзависимое панорамирование для простоты пейзажных снимков. Независимый контроль трения для балансировки оборудования. Универсальная насадка для камеры с круглым диском. Уникальный премиум дизайн, легкая и прочная конструкция

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MH494




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Описание
Голова шаровая Manfrotto MH494. Безупречная плавность для легкого кадрирования. Нзависимое панорамирование для простоты пейзажных снимков. Независимый контроль трения для балансировки оборудования. Универсальная насадка для камеры с круглым диском. Уникальный премиум дизайн, легкая и прочная конструкция
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная головка Manfrotto MH494 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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