Штативная головка Manfrotto MH494
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
300
Описание товара Штативная головка Manfrotto MH494
Голова шаровая Manfrotto MH494. Безупречная плавность для легкого кадрирования. Нзависимое панорамирование для простоты пейзажных снимков. Независимый контроль трения для балансировки оборудования. Универсальная насадка для камеры с круглым диском. Уникальный премиум дизайн, легкая и прочная конструкция
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Бренд
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
5.5
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Голова шаровая Manfrotto MH494. Безупречная плавность для легкого кадрирования. Нзависимое панорамирование для простоты пейзажных снимков. Независимый контроль трения для балансировки оборудования. Универсальная насадка для камеры с круглым диском. Уникальный премиум дизайн, легкая и прочная конструкция
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