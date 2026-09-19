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Система соединительная Manfrotto MSY0590A купить с доставкой в Москве
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Система соединительная Manfrotto MSY0590A

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Система соединительная Manfrotto MSY0590A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385373
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Система соединительная Manfrotto MSY0590A

DADO — революционная система соединения, которая обеспечивает совместимость множества аксессуаров с полным ассортиментом световых зажимов и стоек Manfrotto. Система DADO проста в использовании и имеет инновационный дизайн. Система DADO поставляется в двух комплектациях: одна включает 3 штанги, 3 резьбовые шпильки и одну сферу, вторая — 6 штанг, 6 резьбовых шпилек и 1 сферу.

Отзывы о товаре Система соединительная Manfrotto MSY0590A




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Описание
DADO — революционная система соединения, которая обеспечивает совместимость множества аксессуаров с полным ассортиментом световых зажимов и стоек Manfrotto. Система DADO проста в использовании и имеет инновационный дизайн. Система DADO поставляется в двух комплектациях: одна включает 3 штанги, 3 резьбовые шпильки и одну сферу, вторая — 6 штанг, 6 резьбовых шпилек и 1 сферу.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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