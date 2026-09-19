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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394 купить с доставкой в Москве
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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394

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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394 - фото 1
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394 - фото 1
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385322
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394

Оснащается винтами 1/4” и 3/8” для крепления камеры. Ставится на винты 1/4” и 3/8”. В комплект входит площадка 410PL. Имеет два пузырьковых уровня

Отзывы о товаре Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto 394




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащается винтами 1/4” и 3/8” для крепления камеры. Ставится на винты 1/4” и 3/8”. В комплект входит площадка 410PL. Имеет два пузырьковых уровня
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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