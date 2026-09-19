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Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385315
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Описание товара Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS
Эта площадка была специально разработана, чтобы устранить нежелательное вращение наблюдательного прибора при наблюдении. Универсальность конструкции означает, что её можно использовать для установки всех моделей наблюдательных приборов независимо от формы их опорной пятки (квадратной, прямоугольной, трапециевидной) на любую двухстороннюю головку Manfrotto с системой быстрого разъёма RC2. Площадка изготавливается из фрезерованного алюминия и имеет чёрную анодированную поверхность. В дополнение к стандартному винту 1/4” она имеет также два боковых зажимных винта, надёжно фиксирующих наблюдательный прибор в рабочем положении.
Эта площадка была специально разработана, чтобы устранить нежелательное вращение наблюдательного прибора при наблюдении. Универсальность конструкции означает, что её можно использовать для установки всех моделей наблюдательных приборов независимо от формы их опорной пятки (квадратной, прямоугольной, трапециевидной) на любую двухстороннюю головку Manfrotto с системой быстрого разъёма RC2. Площадка изготавливается из фрезерованного алюминия и имеет чёрную анодированную поверхность. В дополнение к стандартному винту 1/4” она имеет также два боковых зажимных винта, надёжно фиксирующих наблюдательный прибор в рабочем положении.
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