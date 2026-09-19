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Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS купить с доставкой в Москве
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Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS

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Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385315
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS

Эта площадка была специально разработана, чтобы устранить нежелательное вращение наблюдательного прибора при наблюдении. Универсальность конструкции означает, что её можно использовать для установки всех моделей наблюдательных приборов независимо от формы их опорной пятки (квадратной, прямоугольной, трапециевидной) на любую двухстороннюю головку Manfrotto с системой быстрого разъёма RC2. Площадка изготавливается из фрезерованного алюминия и имеет чёрную анодированную поверхность. В дополнение к стандартному винту 1/4” она имеет также два боковых зажимных винта, надёжно фиксирующих наблюдательный прибор в рабочем положении.

Отзывы о товаре Площадка быстросъемная Manfrotto 200USS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Эта площадка была специально разработана, чтобы устранить нежелательное вращение наблюдательного прибора при наблюдении. Универсальность конструкции означает, что её можно использовать для установки всех моделей наблюдательных приборов независимо от формы их опорной пятки (квадратной, прямоугольной, трапециевидной) на любую двухстороннюю головку Manfrotto с системой быстрого разъёма RC2. Площадка изготавливается из фрезерованного алюминия и имеет чёрную анодированную поверхность. В дополнение к стандартному винту 1/4” она имеет также два боковых зажимных винта, надёжно фиксирующих наблюдательный прибор в рабочем положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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