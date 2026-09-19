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Площадка быстросъемная Manfrotto 200PL-PRO купить с доставкой в Москве
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Площадка быстросъемная Manfrotto 200PL-PRO

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Площадка быстросъемная Manfrotto 200PL-PRO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385312
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Площадка быстросъемная Manfrotto 200PL-PRO

Эта полностью алюминиевая площадка идеально подходит для быстрой установки камер на наиболее распространенные в мире стандартные крепления голов: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Это позволяет фотографам фиксировать свою камеру на любой штативной голове Manfrotto () и почти на всех штативах на рынке, оснащенных креплениями типа Arca-swiss, быстро и без усилий, без необходимости разбора на компоненты. 200PL-PRO позволяет всегда мягко менять головы, не беспокоясь о площадке. Площадка 200PL-PRO легко крепится под камерой, вращая специальный винт с помощью одного пальца, монеты или ключа Allen. Просто поверните специальный клапан и закрепите его прямо на камере. Две резиновые ручки помогают вам маневрировать вашей камерой, крепко удерживая ее даже на угловых снимках, поэтому вам больше не нужно беспокоиться о неустойчивости или колебаниях. Модель 200PL-PRO оснащена винтовым креплением 1/4 и 3/8 адаптером, что позволяет вам закреплять эту площадку на различных продуктах и камерах. Это означает, что у вас всегда под рукой будет правильная фото площадка в рабочем комплекте. Несмотря на свою прочную алюминиевую конструкцию, площадка 200PL-PRO весит всего 380 г и выдерживает оборудование весом до 10 кг.

Отзывы о товаре Площадка быстросъемная Manfrotto 200PL-PRO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Эта полностью алюминиевая площадка идеально подходит для быстрой установки камер на наиболее распространенные в мире стандартные крепления голов: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Это позволяет фотографам фиксировать свою камеру на любой штативной голове Manfrotto () и почти на всех штативах на рынке, оснащенных креплениями типа Arca-swiss, быстро и без усилий, без необходимости разбора на компоненты. 200PL-PRO позволяет всегда мягко менять головы, не беспокоясь о площадке. Площадка 200PL-PRO легко крепится под камерой, вращая специальный винт с помощью одного пальца, монеты или ключа Allen. Просто поверните специальный клапан и закрепите его прямо на камере. Две резиновые ручки помогают вам маневрировать вашей камерой, крепко удерживая ее даже на угловых снимках, поэтому вам больше не нужно беспокоиться о неустойчивости или колебаниях. Модель 200PL-PRO оснащена винтовым креплением 1/4 и 3/8 адаптером, что позволяет вам закреплять эту площадку на различных продуктах и камерах. Это означает, что у вас всегда под рукой будет правильная фото площадка в рабочем комплекте. Несмотря на свою прочную алюминиевую конструкцию, площадка 200PL-PRO весит всего 380 г и выдерживает оборудование весом до 10 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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