Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан
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Характеристики
Тип товара
Ледянка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%870 руб. 1 150 руб.
В наличии
Код товара: 385306
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870 руб. -24%
1 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Особенности конструкции
с тормозом
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х46х21
Вес, кг.
1.4
Описание товара Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан
Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан Ледянки Радиан SNOW-Боб используются для катания и перевозки детей. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Предназначены для катания и перевозки детей дошкольного и школьного возраста в зимних условиях при температуре до -20 градусов. Эргономичная форма - сиденье со спинкой и рифленая опора для ног, подвижные ручки, которые одновременно являются и тормозами. При катании с горок ребенок сможет регулировать скорость спуска. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.
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Бренд
Тип товара
Ледянка
Количество ручек
2
Максимальная нагрузка
50
Материал корпуса
пластик
Особенности конструкции
с тормозом
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан Ледянки Радиан SNOW-Боб используются для катания и перевозки детей. Максимально допустимая нагрузка не более 50 кг. Предназначены для катания и перевозки детей дошкольного и школьного возраста в зимних условиях при температуре до -20 градусов. Эргономичная форма - сиденье со спинкой и рифленая опора для ног, подвижные ручки, которые одновременно являются и тормозами. При катании с горок ребенок сможет регулировать скорость спуска. Пластиковые санки изготовлены из морозостойкого полипропилена и соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к детским товарам для зимнего активного отдыха.
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Санки-Ледянка "SNOW-Боб" Радиан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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