Колонна выравнивающая центральная Manfrotto 190LC
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385226
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Колонна выравнивающая центральная Manfrotto 190LC
Новая регулирующая колонна дает возможность быстро выровнять фото/видеоголову без необходимости долгой настройки длины и угла наклона каждой из ног штатива. Благодаря выравнивающей полусфере закрепленной сверху центральной колонны штатива, угол наклона площадки не зависит от положения самого штатива. Полусфера блокируется с помощью поворотной рукоятки внизу центральной колонны. Площадка, закрепленная на полусфере, имеет крепление 3/8” ”папа” для фото/видеоголов и Пузырьковый уровень для еще более простого использования.
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Курьерская доставка в Москве
Новая регулирующая колонна дает возможность быстро выровнять фото/видеоголову без необходимости долгой настройки длины и угла наклона каждой из ног штатива. Благодаря выравнивающей полусфере закрепленной сверху центральной колонны штатива, угол наклона площадки не зависит от положения самого штатива. Полусфера блокируется с помощью поворотной рукоятки внизу центральной колонны. Площадка, закрепленная на полусфере, имеет крепление 3/8” ”папа” для фото/видеоголов и Пузырьковый уровень для еще более простого использования.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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