Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт ДУ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,38 кг.
Функции
Кнопка REC/STOP. Переключатель Zoom. Ручка Multi-speed Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Кнопка RET (воспроизведение последних 5 секунд записи). Светодиодный индикатор Rec. Кнопки Fast zoom.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
400
Описание товара Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX
Дистанционное управление, с помощью стандартной ручки, для камер Sony PMW семейства EX. Крепкий надежный магниевый прибор заменяет стандартную рукоятку. Мультискоростной режим управления зумом.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,38 кг.
Функции
Кнопка REC/STOP. Переключатель Zoom. Ручка Multi-speed Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Кнопка RET (воспроизведение последних 5 секунд записи). Светодиодный индикатор Rec. Кнопки Fast zoom.
Страна производитель
Китай
Дистанционное управление, с помощью стандартной ручки, для камер Sony PMW семейства EX. Крепкий надежный магниевый прибор заменяет стандартную рукоятку. Мультискоростной режим управления зумом.
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX