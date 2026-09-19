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Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX купить с доставкой в Москве
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Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX

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Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 1
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 2
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 3
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 4
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 5
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 6
Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт ДУ
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 1
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 2
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 3
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 4
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 5
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 6
  • Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385201
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,38 кг.
Функции
Кнопка REC/STOP. Переключатель Zoom. Ручка Multi-speed Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Кнопка RET (воспроизведение последних 5 секунд записи). Светодиодный индикатор Rec. Кнопки Fast zoom.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
400

Описание товара Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX

Дистанционное управление, с помощью стандартной ручки, для камер Sony PMW семейства EX. Крепкий надежный магниевый прибор заменяет стандартную рукоятку. Мультискоростной режим управления зумом.

Отзывы о товаре Ручка дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901EPEX




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,38 кг.
Функции
Кнопка REC/STOP. Переключатель Zoom. Ручка Multi-speed Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Кнопка RET (воспроизведение последних 5 секунд записи). Светодиодный индикатор Rec. Кнопки Fast zoom.
Страна производитель
Китай
Описание
Дистанционное управление, с помощью стандартной ручки, для камер Sony PMW семейства EX. Крепкий надежный магниевый прибор заменяет стандартную рукоятку. Мультискоростной режим управления зумом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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