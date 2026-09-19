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Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN купить с доставкой в Москве
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Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN

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Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 1
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 2
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 3
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 4
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 5
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 6
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 7
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 8
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 9
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт ДУ
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 1
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 2
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 3
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 4
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 5
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 6
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 7
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 8
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 9
  • Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385200
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,132 кг. Длина Кабеля 0,5 м.
Функции
3-ступенчатая ультраточная фокусировка. Фиксированная или переменная фокусировка. Регулировка предельной скорости фокусировки. Настройка памяти фокусировки. Управление режимом Live View. Управление авто фокусировкой. Контроль Digital Zoom в режиме Live View. start/stop видеозаписи. Спуск затвора для фотографий. Контроль заряда батареи. Выбор направления фокусировки. Светодиодный индикатор записи. Светодиодный индикатор фото- и видео- режимов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
100

Описание товара Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN

Один из первых в мире настоящих электронных пультов дистанционного управления для HDSLR камер, пульт на зажиме для HDSLR-камер Canon позволяет вам быстро реагировать на изменения в обстановке и творческом вдохновении. Пульт подключается к HDSLR Canon через USB и взаимодействует напрямую с интерфейсом камеры и объектива, управляя фокусировкой, режимом Live View, началом и остановкой съёмки, спуском затвора и многое другое. Совместимые модели камер Canon: EOS 1Dc, EOS 70D, EOS 6D, EOS 1Dx, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 60D, EOS 600D/Rebel T3i/Kiss X5, EOS 550D/Rebel T2i/Kiss X4, EOS 500D/Rebel T1i/Kiss X3 USB-порт позволяет периодически обновлять прошивку пульта.

Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR911ECCN




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,132 кг. Длина Кабеля 0,5 м.
Функции
3-ступенчатая ультраточная фокусировка. Фиксированная или переменная фокусировка. Регулировка предельной скорости фокусировки. Настройка памяти фокусировки. Управление режимом Live View. Управление авто фокусировкой. Контроль Digital Zoom в режиме Live View. start/stop видеозаписи. Спуск затвора для фотографий. Контроль заряда батареи. Выбор направления фокусировки. Светодиодный индикатор записи. Светодиодный индикатор фото- и видео- режимов.
Страна производитель
Китай
Описание
Один из первых в мире настоящих электронных пультов дистанционного управления для HDSLR камер, пульт на зажиме для HDSLR-камер Canon позволяет вам быстро реагировать на изменения в обстановке и творческом вдохновении. Пульт подключается к HDSLR Canon через USB и взаимодействует напрямую с интерфейсом камеры и объектива, управляя фокусировкой, режимом Live View, началом и остановкой съёмки, спуском затвора и многое другое. Совместимые модели камер Canon: EOS 1Dc, EOS 70D, EOS 6D, EOS 1Dx, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 60D, EOS 600D/Rebel T3i/Kiss X5, EOS 550D/Rebel T2i/Kiss X4, EOS 500D/Rebel T1i/Kiss X3 USB-порт позволяет периодически обновлять прошивку пульта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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