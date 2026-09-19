Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901ECLA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт ДУ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,12 кг. Длина кабеля 1,4 м.
Функции
Кнопка паузы. Кнопка REC/STOP. Ручка управления Zoom и Focus (с помощью программного обеспечения). Ручка Multi-speed Zoom и Focus. Ручка управления Focus/Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Светодиодные индикаторы Rec, Zoom и Focus.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
100
Описание товара Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901ECLA
Улучшенный джойстик дистанционного управления для камер по LANC (Canon/Sony). Подходит для крепления на рукоятки разного диаметра. Мультискоростной режим управления фокусом и зумом. Идеально для риг-систем.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пульт ДУ
Дополнительно
Вес 0,12 кг. Длина кабеля 1,4 м.
Функции
Кнопка паузы. Кнопка REC/STOP. Ручка управления Zoom и Focus (с помощью программного обеспечения). Ручка Multi-speed Zoom и Focus. Ручка управления Focus/Zoom. Zoom потенциометр на максимальной скорости. Светодиодные индикаторы Rec, Zoom и Focus.
Страна производитель
Китай
Улучшенный джойстик дистанционного управления для камер по LANC (Canon/Sony). Подходит для крепления на рукоятки разного диаметра. Мультискоростной режим управления фокусом и зумом. Идеально для риг-систем.
Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901ECLA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления для видеокамер Manfrotto MVR901ECLA