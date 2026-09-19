Видеоштатив Manfrotto MVTTWINGC
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Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
3
Описание товара Видеоштатив Manfrotto MVTTWINGC
Карбоновый штатив с двойными ногами и 2 подъемниками. Регулируемая нижняя растяжка для стабильности и универсальности. 100 мм чаша. Включает адаптер чаши 100 мм / 75 мм. Двойные шипованные ножки.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
158
Длина в сложенном состоянии, см
69
Страна производитель
Китай
Карбоновый штатив с двойными ногами и 2 подъемниками. Регулируемая нижняя растяжка для стабильности и универсальности. 100 мм чаша. Включает адаптер чаши 100 мм / 75 мм. Двойные шипованные ножки.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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