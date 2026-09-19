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Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH купить с доставкой в Москве
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Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH

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Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 1
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 2
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 3
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 4
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 5
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 6
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 7
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 8
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 9
Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 1
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 2
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 3
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 4
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 5
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 6
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 7
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 8
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 9
  • Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385156
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
20
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
2

Описание товара Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH

Жидкостная видеоголова 504X – результат эволюции чрезвычайно успешной головы 504HD. Это более компактная и легкая версия, которая поставляется с плоским основанием (диаметр 75 мм) для выполнения сложных задач от самых требовательных видеооператоров. Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг. Используя новую жидкостную технологию Manfrotto, голова позволяет вам снимать плавные панорамные кадры и делать наклоны камерой без дрожания. Операторам легко создавать качественное видеоизображение благодаря 4-ступенчатой ??системе контрбаланса грузоподъемностью до 6.5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Теперь использовать камеры различных типов более просто и практично. Два резьбовых крепления easy link 3/8 позволяют устанавливать внешний монитор или другое вспомогательное оборудование на голову. С левой стороны есть крышка на коннектор easy link 3/8, чтобы не пораниться во время съемки. Боковой фиксатор на скользящей площадке позволяет быстрее настроить камеру, обеспечив стабильность и сбалансированность видеооборудования. Настроить положение головы просто благодаря продуманному выравнивающему пузырьковому уровню.

Отзывы о товаре Видеоголовка Manfrotto MVH504XAH




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
20
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная видеоголова 504X – результат эволюции чрезвычайно успешной головы 504HD. Это более компактная и легкая версия, которая поставляется с плоским основанием (диаметр 75 мм) для выполнения сложных задач от самых требовательных видеооператоров. Голова совершенно новой алюминиевой конструкции с максимальной грузоподъемностью 12 кг. Используя новую жидкостную технологию Manfrotto, голова позволяет вам снимать плавные панорамные кадры и делать наклоны камерой без дрожания. Операторам легко создавать качественное видеоизображение благодаря 4-ступенчатой ??системе контрбаланса грузоподъемностью до 6.5 кг при высоте центра тяжести до 55 мм. Теперь использовать камеры различных типов более просто и практично. Два резьбовых крепления easy link 3/8 позволяют устанавливать внешний монитор или другое вспомогательное оборудование на голову. С левой стороны есть крышка на коннектор easy link 3/8, чтобы не пораниться во время съемки. Боковой фиксатор на скользящей площадке позволяет быстрее настроить камеру, обеспечив стабильность и сбалансированность видеооборудования. Настроить положение головы просто благодаря продуманному выравнивающему пузырьковому уровню.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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