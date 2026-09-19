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Видеоштатив Manfrotto 528XB купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Manfrotto 528XB

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Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 1
Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 2
Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 3
Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
  • Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 1
  • Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 2
  • Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 3
  • Видеоштатив Manfrotto 528XB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385137
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
8

Описание товара Видеоштатив Manfrotto 528XB

528XB — идеальный штатив для съемки на локациях, выдерживающий нагрузку до 50 кг. Это прочный 1-секционный штатив с одноштангной конструкцией ног. Штанги изготавливаются из нержавеющей стали, обеспечивающей прочность при больших нагрузках, и алюминия для экономии веса. Угол размаха ног регулируется, однако предусмотрено фиксируемое положение 30° для быстрой расстановки и повышенной устойчивости.

Отзывы о товаре Видеоштатив Manfrotto 528XB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
Страна производитель
Китай
Описание
528XB — идеальный штатив для съемки на локациях, выдерживающий нагрузку до 50 кг. Это прочный 1-секционный штатив с одноштангной конструкцией ног. Штанги изготавливаются из нержавеющей стали, обеспечивающей прочность при больших нагрузках, и алюминия для экономии веса. Угол размаха ног регулируется, однако предусмотрено фиксируемое положение 30° для быстрой расстановки и повышенной устойчивости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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