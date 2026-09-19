Видеоштатив Manfrotto 528XB
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Характеристики
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385137
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х25х24
Вес, кг.
8
Описание товара Видеоштатив Manfrotto 528XB
528XB — идеальный штатив для съемки на локациях, выдерживающий нагрузку до 50 кг. Это прочный 1-секционный штатив с одноштангной конструкцией ног. Штанги изготавливаются из нержавеющей стали, обеспечивающей прочность при больших нагрузках, и алюминия для экономии веса. Угол размаха ног регулируется, однако предусмотрено фиксируемое положение 30° для быстрой расстановки и повышенной устойчивости.
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Бренд
Тип товара
Видеоштативы
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Материал
сталь, алюминий
Количество секций в штанге
2
Максимальная нагрузка, кг
50
Минимальная рабочая высота, см
73
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148
Длина в сложенном состоянии, см
99
Страна производитель
Китай
528XB — идеальный штатив для съемки на локациях, выдерживающий нагрузку до 50 кг. Это прочный 1-секционный штатив с одноштангной конструкцией ног. Штанги изготавливаются из нержавеющей стали, обеспечивающей прочность при больших нагрузках, и алюминия для экономии веса. Угол размаха ног регулируется, однако предусмотрено фиксируемое положение 30° для быстрой расстановки и повышенной устойчивости.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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