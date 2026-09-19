Адаптер Manfrotto 522AV
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385131
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
Вес 0,015 кг.
Функции
LANC разъем / AV-R коннектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
20
Описание товара Адаптер Manfrotto 522AV
Изготовлен для камер с разъемом AV-R. С помощью кабеля 522AV появляется возможность присоединения к таким камерам любых устройств дистанционного управления Manfrotto. Адаптер оснащен стандартным разъемом LANC с одной стороны и новым коннектором AV-R с другой стороны. Длина кабеля со спиральным шнуром 20 см. Этот аксессуар также входит во все комплекты 585LNC.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
Вес 0,015 кг.
Функции
LANC разъем / AV-R коннектор
Страна производитель
Китай
Изготовлен для камер с разъемом AV-R. С помощью кабеля 522AV появляется возможность присоединения к таким камерам любых устройств дистанционного управления Manfrotto. Адаптер оснащен стандартным разъемом LANC с одной стороны и новым коннектором AV-R с другой стороны. Длина кабеля со спиральным шнуром 20 см. Этот аксессуар также входит во все комплекты 585LNC.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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