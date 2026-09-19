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Стойка Manfrotto MS0490C купить с доставкой в Москве
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Стойка Manfrotto MS0490C

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Стойка Manfrotto MS0490C - фото 1
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 2
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 3
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 4
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 5
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 6
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 7
Стойка Manfrotto MS0490C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
61
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 51 см
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 1
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 2
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 3
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 4
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 5
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 6
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 7
  • Стойка Manfrotto MS0490C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384869
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
61
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
9

Описание товара Стойка Manfrotto MS0490C

Самая легкая в мире нано-стойка Manfrotto. Идеально подходит для портативного осветительного оборудования весом до 1,5 кг.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto MS0490C




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
1.5
Минимальная высота, см
61
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 51 см
Страна производитель
Китай
Описание
Самая легкая в мире нано-стойка Manfrotto. Идеально подходит для портативного осветительного оборудования весом до 1,5 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Manfrotto MS0490C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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