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Стойка Manfrotto 083NWB черный купить с доставкой в Москве
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Стойка Manfrotto 083NWB черный

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Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 2
Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 3
Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 4
Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 5
Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 1
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 2
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 3
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 4
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 5
  • Стойка Manfrotto 083NWB черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384842
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
16

Описание товара Стойка Manfrotto 083NWB черный

Высококачественная студийная стойка Manfrotto 083NWB предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Manfrotto 083NWB представляет собой двухсекционную складную стальную конструкцию с зубчатым подъемным механизмом для регулирования по высоте центральной колонны. Редукторный подъемный механизм создает комфортные условия при работе с тяжелым оборудованием. Подъем за один оборот ручки равен 2,2 см. Максимальная высота 247 см. Минимальная высота 139 см. Длина в сложенном состоянии 153 см Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальная нагрузка при 6 градусном наклоне 30 кг. Вес: 16 кг.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 083NWB черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная студийная стойка Manfrotto 083NWB предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Manfrotto 083NWB представляет собой двухсекционную складную стальную конструкцию с зубчатым подъемным механизмом для регулирования по высоте центральной колонны. Редукторный подъемный механизм создает комфортные условия при работе с тяжелым оборудованием. Подъем за один оборот ручки равен 2,2 см. Максимальная высота 247 см. Минимальная высота 139 см. Длина в сложенном состоянии 153 см Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальная нагрузка при 6 градусном наклоне 30 кг. Вес: 16 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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