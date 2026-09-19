Стойка Manfrotto 083NWB черный
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
16
Описание товара Стойка Manfrotto 083NWB черный
Высококачественная студийная стойка Manfrotto 083NWB предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Manfrotto 083NWB представляет собой двухсекционную складную стальную конструкцию с зубчатым подъемным механизмом для регулирования по высоте центральной колонны. Редукторный подъемный механизм создает комфортные условия при работе с тяжелым оборудованием. Подъем за один оборот ручки равен 2,2 см. Максимальная высота 247 см. Минимальная высота 139 см. Длина в сложенном состоянии 153 см Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальная нагрузка при 6 градусном наклоне 30 кг. Вес: 16 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
139
Страна производитель
Китай
Высококачественная студийная стойка Manfrotto 083NWB предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Manfrotto 083NWB представляет собой двухсекционную складную стальную конструкцию с зубчатым подъемным механизмом для регулирования по высоте центральной колонны. Редукторный подъемный механизм создает комфортные условия при работе с тяжелым оборудованием. Подъем за один оборот ручки равен 2,2 см. Максимальная высота 247 см. Минимальная высота 139 см. Длина в сложенном состоянии 153 см Максимальная нагрузка 45 кг. Максимальная нагрузка при 6 градусном наклоне 30 кг. Вес: 16 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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