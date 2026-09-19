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Стойка Manfrotto 083NW купить с доставкой в Москве
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Стойка Manfrotto 083NW

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Стойка Manfrotto 083NW - фото 1
Стойка Manfrotto 083NW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
  • Стойка Manfrotto 083NW - фото 1
  • Стойка Manfrotto 083NW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
139 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384841
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
16

Описание товара Стойка Manfrotto 083NW

Прочная сверхмощная стойка с одной подъемной секцией. 1 вырвнивающая нога для устойчивости на неровных поверхностях. Универсальное крепление с гнездом 5/8 и пальцем 5/8. Хромированная стальная стойка с зубчатой колонной. Максимальная нагрузка 45кг.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 083NW




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Описание
Прочная сверхмощная стойка с одной подъемной секцией. 1 вырвнивающая нога для устойчивости на неровных поверхностях. Универсальное крепление с гнездом 5/8 и пальцем 5/8. Хромированная стальная стойка с зубчатой колонной. Максимальная нагрузка 45кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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