Top.Mail.Ru
Пантограф Manfrotto FF3514N86 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пантограф Manfrotto FF3514N86

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пантограф Manfrotto FF3514N86 - фото 1
Пантограф Manfrotto FF3514N86 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
38
  • Пантограф Manfrotto FF3514N86 - фото 1
  • Пантограф Manfrotto FF3514N86 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384823
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х20
Вес, кг.
8

Описание товара Пантограф Manfrotto FF3514N86

Пантограф изготавливается из алюминия (P-Al MgSi UNI 3569) согласно стандарту DIN 15560-46. Крепежные узлы с обеих сторон пантографа 16 мм, спигот-адаптер в нижней части, гнездо в верхней. Нагрузка поддерживается стальным кабелем диаметром 2 мм (коэффициент надежности 12). Нагрузка до 12 кг может подвешиваться только с запатентованным фрикционным устройством, в то время как нагрузка до максимального значения 18 кг требует применения дополнительных пружин. Пантограф можно регулировать для поддержки грузов от 1 до 18 кг в идеальном равновесии.

Отзывы о товаре Пантограф Manfrotto FF3514N86




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Пантограф изготавливается из алюминия (P-Al MgSi UNI 3569) согласно стандарту DIN 15560-46. Крепежные узлы с обеих сторон пантографа 16 мм, спигот-адаптер в нижней части, гнездо в верхней. Нагрузка поддерживается стальным кабелем диаметром 2 мм (коэффициент надежности 12). Нагрузка до 12 кг может подвешиваться только с запатентованным фрикционным устройством, в то время как нагрузка до максимального значения 18 кг требует применения дополнительных пружин. Пантограф можно регулировать для поддержки грузов от 1 до 18 кг в идеальном равновесии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пантограф Manfrotto FF3514N86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...