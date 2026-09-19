Top.Mail.Ru
Пантограф Manfrotto FF3512N86 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пантограф Manfrotto FF3512N86

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пантограф Manfrotto FF3512N86 - фото 1
Пантограф Manfrotto FF3512N86 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
  • Пантограф Manfrotto FF3512N86 - фото 1
  • Пантограф Manfrotto FF3512N86 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384822
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х20
Вес, кг.
4

Описание товара Пантограф Manfrotto FF3512N86

Используется с системой Sky Track для подвешивания света. Пантограф поддерживает до 12 кг, 18 кг с дополнительными пружинами. Профессиональные и надежные в эксплуатации аксессуары. Снабжен 2 мм стальным кабелем с коэффициентом безопасности 12. Изготовлен из легковесного алюминия.

Отзывы о товаре Пантограф Manfrotto FF3512N86




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Пантограф
Максимальная нагрузка, кг
18
Минимальная высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Используется с системой Sky Track для подвешивания света. Пантограф поддерживает до 12 кг, 18 кг с дополнительными пружинами. Профессиональные и надежные в эксплуатации аксессуары. Снабжен 2 мм стальным кабелем с коэффициентом безопасности 12. Изготовлен из легковесного алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пантограф Manfrotto FF3512N86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...