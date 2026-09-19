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Подвесная система Manfrotto FF3054 купить с доставкой в Москве
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Подвесная система Manfrotto FF3054

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Подвесная система Manfrotto FF3054
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвесная система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384809
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Подвесная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х13
Вес, кг.
60

Описание товара Подвесная система Manfrotto FF3054

Гибкая, компактная и идеально подходящая для студийной фотографии. Эта подвесная система для света помогает профессиональным фотографам максимально рационально использовать пространство и снимать быстро и эффективно. Подвесная система 54 совместима с пантографами и аксессуарами для предметной съемки и хорошо подходит для студий, где фотографам необходимо делать качественные кадры в кратчайшие сроки. В полный комплект входят 2 фиксированных рельса длиной 5м, 3 подвижных рельса длиной 3м и 4 подвесных пантографа для 4 источников света.

Отзывы о товаре Подвесная система Manfrotto FF3054




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Подвесная система
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкая, компактная и идеально подходящая для студийной фотографии. Эта подвесная система для света помогает профессиональным фотографам максимально рационально использовать пространство и снимать быстро и эффективно. Подвесная система 54 совместима с пантографами и аксессуарами для предметной съемки и хорошо подходит для студий, где фотографам необходимо делать качественные кадры в кратчайшие сроки. В полный комплект входят 2 фиксированных рельса длиной 5м, 3 подвижных рельса длиной 3м и 4 подвесных пантографа для 4 источников света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвесная система Manfrotto FF3054 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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