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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110 купить с доставкой в Москве
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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110

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Колеса для студийной стойки Manfrotto 110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384804
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
3

Описание товара Колеса для студийной стойки Manfrotto 110

Комплект Manfrotto 110 Wheel Set состоит из трех колес, предназначенных для стоек с диаметром ног 22 мм.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
75
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Manfrotto 110 Wheel Set состоит из трех колес, предназначенных для стоек с диаметром ног 22 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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