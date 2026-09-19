Держатель шарнирный Manfrotto 196B-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, г.
500
Описание товара Держатель шарнирный Manfrotto 196B-2
Еще более универсальная модель с телескопическими характеристиками, которые делают ее еще компактнее. Шарнирный кронштейн, каждая секция фиксируется независимо. Длина: 60 см. Комплектуется съемным держателем камеры 143BKT. 2-секционный, со спигот-адаптером 5/8. Нижнее крепление: спигот-адаптер 5/8 с резьбой 1/4 (совместимо с зажимом Super Clamp).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Еще более универсальная модель с телескопическими характеристиками, которые делают ее еще компактнее. Шарнирный кронштейн, каждая секция фиксируется независимо. Длина: 60 см. Комплектуется съемным держателем камеры 143BKT. 2-секционный, со спигот-адаптером 5/8. Нижнее крепление: спигот-адаптер 5/8 с резьбой 1/4 (совместимо с зажимом Super Clamp).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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