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Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный купить с доставкой в Москве
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Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный

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Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384737
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.1х0.1
Вес, кг.
2.4

Описание товара Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный

Удлинитель стойки Manfrotto 142B состоит из двух секций. Минимальная длина 1.2 метра, максимальная 2.1 метра. Диаметр секций 35 мм, 30 мм. Вес 3.6 кг.

Отзывы о товаре Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель стойки Manfrotto 142B состоит из двух секций. Минимальная длина 1.2 метра, максимальная 2.1 метра. Диаметр секций 35 мм, 30 мм. Вес 3.6 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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