Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный
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Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384737
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Световые стойки
Минимальная высота, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.1х0.1
Вес, кг.
2.4
Описание товара Удлинитель стойки Manfrotto 142B черный
Удлинитель стойки Manfrotto 142B состоит из двух секций. Минимальная длина 1.2 метра, максимальная 2.1 метра. Диаметр секций 35 мм, 30 мм. Вес 3.6 кг.
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Удлинитель стойки Manfrotto 142B состоит из двух секций. Минимальная длина 1.2 метра, максимальная 2.1 метра. Диаметр секций 35 мм, 30 мм. Вес 3.6 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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