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Цепь для системы подъема фона Manfrotto 091MCB черный купить с доставкой в Москве
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Цепь для системы подъема фона Manfrotto 091MCB черный

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Цепь для системы подъема фона Manfrotto 091MCB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепь для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384735
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Цепь для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, г.
600

Описание товара Цепь для системы подъема фона Manfrotto 091MCB черный

Цепочка металлическая для Экспана Manfrotto 046. Длина 3.5 м. Страна производителя: Италия.

Отзывы о товаре Цепь для системы подъема фона Manfrotto 091MCB черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Цепь для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Цепочка металлическая для Экспана Manfrotto 046. Длина 3.5 м. Страна производителя: Италия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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