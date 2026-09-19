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Отвес для бумажного фона Manfrotto 062-2 купить с доставкой в Москве
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Отвес для бумажного фона Manfrotto 062-2

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Отвес для бумажного фона Manfrotto 062-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвес для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384733
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Отвес для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.05х0.05
Вес, г.
900

Описание товара Отвес для бумажного фона Manfrotto 062-2

Позволяет закрепить конец бумажных обоев в рулоне. Две секции для рулонов бумажного фона шириной 1.2 м и 2.7 м. Простое использование.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Отвес для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Позволяет закрепить конец бумажных обоев в рулоне. Две секции для рулонов бумажного фона шириной 1.2 м и 2.7 м. Простое использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвес для бумажного фона Manfrotto 062-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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