Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Высота, см
8
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х10х10
Вес, кг.
1
Описание товара Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-L VR большая
Карбоновая телескопическая шестисекционная штанга, размер L. Оптимизированный состав углеродного волокна гасит вибрации и обеспечивает отличное качество изображения. Максимальная жесткость и стабильность конструкции. Цанговая система фиксации создает новый уровень эргономики и защиты от опадания пыли в секции штанги. Двойное сменное крепление ? и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка 2 кг.
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Карбоновая телескопическая шестисекционная штанга, размер L. Оптимизированный состав углеродного волокна гасит вибрации и обеспечивает отличное качество изображения. Максимальная жесткость и стабильность конструкции. Цанговая система фиксации создает новый уровень эргономики и защиты от опадания пыли в секции штанги. Двойное сменное крепление ? и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка 2 кг.
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