Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMAVR черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMAVR черный
Компактный и надежный алюминиевый штатив идеально подходит для использования с удлинительной телескопической штангой MBOOMAVR (приобретается дополнительно). Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей. В сложенном виде 45 см, вес 2.160 кг. Механизм фиксации ножек M-lock позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. 4 независимые положения угла ног. Допустимая нагрузка 7 кг.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Компактный и надежный алюминиевый штатив идеально подходит для использования с удлинительной телескопической штангой MBOOMAVR (приобретается дополнительно). Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей. В сложенном виде 45 см, вес 2.160 кг. Механизм фиксации ножек M-lock позволяет максимально оперативно привести штатив в рабочее положение и так же быстро собрать его. 4 независимые положения угла ног. Допустимая нагрузка 7 кг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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