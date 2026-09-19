Зажим Manfrotto M035VR VR Clamp

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384548
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Зажим Manfrotto VR Super Clamp прост в использовании, прочен и надежен. Он полностью изготовлен из алюминия и является идеальным VR-зажимом для профессионалов, которые ищут надежный, практичный инструмент для VR-съемки 360. Он не только тщательно разработан для простоты использования, но также достаточно устойчив для любой задачи, даже при съемке самых сложных кадров. Этот ультра-адаптируемый аксессуар легко выдерживает до 15 кг, но благодаря компактному алюминиевому корпусу весит всего 430 г – просто закиньте его в сумку в конце дня. Кроме того, его размер варьируется от 13 мм до максимума в 55 мм, поэтому вы без проблем можете сочетать его с различными аксессуарами.
Зажим Manfrotto VR Super Clamp прост в использовании, прочен и надежен. Он полностью изготовлен из алюминия и является идеальным VR-зажимом для профессионалов, которые ищут надежный, практичный инструмент для VR-съемки 360. Он не только тщательно разработан для простоты использования, но также достаточно устойчив для любой задачи, даже при съемке самых сложных кадров. Этот ультра-адаптируемый аксессуар легко выдерживает до 15 кг, но благодаря компактному алюминиевому корпусу весит всего 430 г – просто закиньте его в сумку в конце дня. Кроме того, его размер варьируется от 13 мм до максимума в 55 мм, поэтому вы без проблем можете сочетать его с различными аксессуарами.
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