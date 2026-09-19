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Перекладина для фона Lastolite LL LB1119 Telescopic Crossbar купить с доставкой в Москве
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Перекладина для фона Lastolite LL LB1119 Telescopic Crossbar

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Перекладина для фона Lastolite LL LB1119 Telescopic Crossbar
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384470
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Перекладина для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х15х13
Вес, г.
900

Описание товара Перекладина для фона Lastolite LL LB1119 Telescopic Crossbar

Телескопическая перекладина Telescopic Crossbar предназначена для фонов до 3 м. Просто установите ее на желаемую высоту с помощью студийных стоек.

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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Перекладина для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая перекладина Telescopic Crossbar предназначена для фонов до 3 м. Просто установите ее на желаемую высоту с помощью студийных стоек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перекладина для фона Lastolite LL LB1119 Telescopic Crossbar - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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