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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 купить с доставкой в Москве
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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423

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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 1
Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 2
Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
  • Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 1
  • Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 2
  • Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384464
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423

Кронштейн для установки трех накамерных вспышек на стойку или телескопическую ручку. Разъем для установки зонта. Каждая вспышка дополнительно фиксируется винтом.

Отзывы о товаре Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для установки трех накамерных вспышек на стойку или телескопическую ручку. Разъем для установки зонта. Каждая вспышка дополнительно фиксируется винтом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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