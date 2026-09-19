Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Держатель для вспышек Lastolite LL LA2423
Кронштейн для установки трех накамерных вспышек на стойку или телескопическую ручку. Разъем для установки зонта. Каждая вспышка дополнительно фиксируется винтом.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Кронштейн для установки трех накамерных вспышек на стойку или телескопическую ручку. Разъем для установки зонта. Каждая вспышка дополнительно фиксируется винтом.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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