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Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser купить с доставкой в Москве
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Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser

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Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 1
Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 2
Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 3
Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подушка для позирования
  • Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 1
  • Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 2
  • Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 3
  • Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384335
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Подушка для позирования
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser

Baby Poser — это серия заполненных шариками подушек, созданных для безопасного расположения детей во время съемки. Конфигурации подушек могут быть представлены в многочисленных вариантах для комфортного расположения малышей разных возрастов на спине, животе, на коленях или стоя. После того как вы положите подушки в нужном вам формате, вы можете застелить их тканью для создания фона желаемого цвета. Каждая подушка изготовлена из водонепроницаемой ткани на случай мелких происшествий.

Отзывы о товаре Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Подушка для позирования
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Baby Poser — это серия заполненных шариками подушек, созданных для безопасного расположения детей во время съемки. Конфигурации подушек могут быть представлены в многочисленных вариантах для комфортного расположения малышей разных возрастов на спине, животе, на коленях или стоя. После того как вы положите подушки в нужном вам формате, вы можете застелить их тканью для создания фона желаемого цвета. Каждая подушка изготовлена из водонепроницаемой ткани на случай мелких происшествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подушка для позирования Lastolite LL LA8017 BabyPoser - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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