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Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT купить с доставкой в Москве
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Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT

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Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 1
Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 2
Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 3
Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
  • Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 1
  • Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 2
  • Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 3
  • Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384266
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT

Комплект нейтрально-серых светофильтров Kenko Mavic IRND KIT, разработанный специально для квадрокоптера DJI MAVIC Air, изготовлен с применением технологии ACCU-ND, которая обеспечивает превосходный цветовой баланс фотографий, отсутствие паразитных оттенков в инфракрасном спектре, плавную и естественную передачу движения, а также оптимальное экспонирование снимков.

Отзывы о товаре Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT




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Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Аксессуары для квадракоптера
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект нейтрально-серых светофильтров Kenko Mavic IRND KIT, разработанный специально для квадрокоптера DJI MAVIC Air, изготовлен с применением технологии ACCU-ND, которая обеспечивает превосходный цветовой баланс фотографий, отсутствие паразитных оттенков в инфракрасном спектре, плавную и естественную передачу движения, а также оптимальное экспонирование снимков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светофильтр Kenko 062540 для Mavic Air IRND KIT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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