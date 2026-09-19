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Фильтр ультрафиолетовый Kenko 127 S MC-UV купить с доставкой в Москве
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Фильтр ультрафиолетовый Kenko 127 S MC-UV

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Фильтр ультрафиолетовый Kenko 127 S MC-UV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384155
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтры
Диаметр, мм
127
Производитель
Япония
Тип светофильтра
ультрафиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Kenko 127 S MC-UV

Kenko MC UV 127S - многоцелевой фильтр, предназначенный для защиты и сокращения спектра ультрафиолетового излучения при 390 нм с использованием УФ-стекла.

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Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтры
Диаметр, мм
127
Производитель
Япония
Тип светофильтра
ультрафиолетовый
Страна производитель
Китай
Описание
Kenko MC UV 127S - многоцелевой фильтр, предназначенный для защиты и сокращения спектра ультрафиолетового излучения при 390 нм с использованием УФ-стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр ультрафиолетовый Kenko 127 S MC-UV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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