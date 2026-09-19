Ремень для штатива Gitzo GC5210

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
ремень
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384132
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Плечевой ремень для штатива GC5210 — это продуманный и простой в использовании ремень, спроектированный как эффективное удобное решение для переноски большинства моделей штативов Gitzo. Эта модель идеально подходит для фотографов, которым необходимо поймать момент, когда время съемки ограничено, и нет возможности для упаковки и распаковки штатива. Уплотненный плечевой ремень остается комфортным даже при длительном использовании в течение дня, в то время как штатив располагается достаточно близко к телу. Ремень выполнен из неопрена и прорезиненного текстиля с термоформованной структурой. Система крепления совместима со штативами Gitzo Mountaineer. Ремень полностью регулируется и может быть оставлен на штативе. GC5210 включает в себя неопреновый карман для небольших аксессуаров или мобильного телефона.
Плечевой ремень для штатива GC5210 — это продуманный и простой в использовании ремень, спроектированный как эффективное удобное решение для переноски большинства моделей штативов Gitzo. Эта модель идеально подходит для фотографов, которым необходимо поймать момент, когда время съемки ограничено, и нет возможности для упаковки и распаковки штатива. Уплотненный плечевой ремень остается комфортным даже при длительном использовании в течение дня, в то время как штатив располагается достаточно близко к телу. Ремень выполнен из неопрена и прорезиненного текстиля с термоформованной структурой. Система крепления совместима со штативами Gitzo Mountaineer. Ремень полностью регулируется и может быть оставлен на штативе. GC5210 включает в себя неопреновый карман для небольших аксессуаров или мобильного телефона.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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