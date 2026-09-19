Колонна короткая центральная Giotto's G-YTC283
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колонна
Высота, см
12
Ширина, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Колонна короткая центральная Giotto's G-YTC283
Короткие центральные колонные - это удобное решение для макрофотографии, колонна не мешает при нижней и настольной установке штатива при макро-съёмке. Giottos YTC - это центральные колонны для серии штативов YTL, которые в поперечном сечении имеют не традиционную круглую, а Y-форму, что обеспечивает экономию места в сложенном состоянии. Кольцевой замок колонны обеспечивает надёжность установки короткой колонны и быструю её замену, а встроенный скрытый крюк - для подвеса дополнительной нагрузки, увеличивающей устойчивость штатива.
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Короткие центральные колонные - это удобное решение для макрофотографии, колонна не мешает при нижней и настольной установке штатива при макро-съёмке. Giottos YTC - это центральные колонны для серии штативов YTL, которые в поперечном сечении имеют не традиционную круглую, а Y-форму, что обеспечивает экономию места в сложенном состоянии. Кольцевой замок колонны обеспечивает надёжность установки короткой колонны и быструю её замену, а встроенный скрытый крюк - для подвеса дополнительной нагрузки, увеличивающей устойчивость штатива.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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