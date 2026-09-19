Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х2
Вес, кг.
2
Описание товара Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный
Флаг B из плотной, непросветной ткани. Для крепления к раме. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки, контроля рассеивания света из других источников.
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Флаг B из плотной, непросветной ткани. Для крепления к раме. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки, контроля рассеивания света из других источников.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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