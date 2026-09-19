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Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный купить с доставкой в Москве
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Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный

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Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30&quot; (60х75см) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384077
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х2
Вес, кг.
2

Описание товара Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный

Флаг B из плотной, непросветной ткани. Для крепления к раме. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки, контроля рассеивания света из других источников.

Отзывы о товаре Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Флаг B из плотной, непросветной ткани. Для крепления к раме. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки, контроля рассеивания света из других источников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флаг светоотражающий Avenger I700B 24х30" (60х75см) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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