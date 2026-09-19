Держатель Avenger D340

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Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384058
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Гибкий держатель с черным флагом Avenger D340 используется в студийной съемке для предотвращения засветки тех областей кадра, которые должны оставаться темными, а также для защиты объектива от боковой засветки. Благодаря дополнительным креплениям, которые входят в комплект, держатель можно устанавливать на различные опоры, в том числе и к зажиму Super Clamp. Комплект Avenger Camera Flextension Kit состоит из гибкой штанги с держателями и чёрного флага, размером 20x35 см. Данный набор используется для блокировки и отсекания света от естественных или искусственных источников. Также он может служить для защиты объективов от бликов яркого света.
Гибкий держатель с черным флагом Avenger D340 используется в студийной съемке для предотвращения засветки тех областей кадра, которые должны оставаться темными, а также для защиты объектива от боковой засветки. Благодаря дополнительным креплениям, которые входят в комплект, держатель можно устанавливать на различные опоры, в том числе и к зажиму Super Clamp. Комплект Avenger Camera Flextension Kit состоит из гибкой штанги с держателями и чёрного флага, размером 20x35 см. Данный набор используется для блокировки и отсекания света от естественных или искусственных источников. Также он может служить для защиты объективов от бликов яркого света.
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