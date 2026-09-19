Top.Mail.Ru
Держатель Avenger D340 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель Avenger D340

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель Avenger D340 - фото 1
Держатель Avenger D340 - фото 2
Держатель Avenger D340 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
  • Держатель Avenger D340 - фото 1
  • Держатель Avenger D340 - фото 2
  • Держатель Avenger D340 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
600

Описание товара Держатель Avenger D340

Гибкий держатель с черным флагом Avenger D340 используется в студийной съемке для предотвращения засветки тех областей кадра, которые должны оставаться темными, а также для защиты объектива от боковой засветки. Благодаря дополнительным креплениям, которые входят в комплект, держатель можно устанавливать на различные опоры, в том числе и к зажиму Super Clamp. Комплект Avenger Camera Flextension Kit состоит из гибкой штанги с держателями и чёрного флага, размером 20x35 см. Данный набор используется для блокировки и отсекания света от естественных или искусственных источников. Также он может служить для защиты объективов от бликов яркого света.

Отзывы о товаре Держатель Avenger D340




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий держатель с черным флагом Avenger D340 используется в студийной съемке для предотвращения засветки тех областей кадра, которые должны оставаться темными, а также для защиты объектива от боковой засветки. Благодаря дополнительным креплениям, которые входят в комплект, держатель можно устанавливать на различные опоры, в том числе и к зажиму Super Clamp. Комплект Avenger Camera Flextension Kit состоит из гибкой штанги с держателями и чёрного флага, размером 20x35 см. Данный набор используется для блокировки и отсекания света от естественных или искусственных источников. Также он может служить для защиты объективов от бликов яркого света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель Avenger D340 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...