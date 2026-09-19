Журавль Avenger D600CB
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Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.1х0.1
Вес, кг.
3.6
Описание товара Журавль Avenger D600CB
Этот небольшой журавль черного цвета имеет длину от 117см до 212 см и позволяет установить свет в самых сложных местах. Он оснащен хорошим стальным противовесом, который обеспечивает плавность съемки и устойчивость. Журавль также оснащен крючком для противовеса и штифт-адаптером 16 мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Этот небольшой журавль черного цвета имеет длину от 117см до 212 см и позволяет установить свет в самых сложных местах. Он оснащен хорошим стальным противовесом, который обеспечивает плавность съемки и устойчивость. Журавль также оснащен крючком для противовеса и штифт-адаптером 16 мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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