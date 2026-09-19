Стойка Avenger A5036CS Roller Stand 36
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
156
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
156
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.25х0.25
Вес, кг.
13.6
Описание товара Стойка Avenger A5036CS Roller Stand 36
Стальная студийная стойка Avenger Roller Stand A5036CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A5036CS оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 156 до 360 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 13,6 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
156
Страна производитель
Китай
Стальная студийная стойка Avenger Roller Stand A5036CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A5036CS оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 156 до 360 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 13,6 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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